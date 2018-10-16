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’nın başkent oluşu kutlandı

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Ankara’nın başkent oluşu kutlandı
ANKARALILAR ve 'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) söyleşi programıyla Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıldönümünü kutladı. Açılış konuşmasını AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman yaptı. Yaman, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi. Ankara'nın önemine vurgu yapan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Ankara, devletimizin merkezi olması bakımından ve biz Ankaralıların da yurdu olması bakımından son derece önemli" dedi.
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Ankara’nın başkent oluşu kutlandı
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