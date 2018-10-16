Aykut’u evlendirdik

DÜĞÜN
töreni Altındağ Belediyesi Zümrüt Düğün Sarayı'nda yapıldı. Düğünde iş, siyaset ve medya dünyasının bir araya geldi. Nikâhı Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Mustafa Tuna kıydı. Genç çiftin nikâh şahitliğini ise Sabah Ankara Genel Yayın Koordinatörü Osman Altınışık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Adnan Yuva, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran yaptı. UMUT İLE BURCU'DAN MUTLULUĞA 'EVET' SABAH
Satış Grup Koordinatörü Umut Erel de tasarımcı Burcu Sarısoy ile evlendi. Genç çiftin nikâh şahitliğini Sabah Ankara Genel Yayın Koordinatörü Osman Altınışık yaptı. Nezih bir törenle dünya evine giren çiftin nikâhını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı.