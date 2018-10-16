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Aykut’u evlendirdik

Sabah Gazetesi muhabiri Aykut Gören, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda görevli web editörü Fatma Güzel ile dünya evine girdi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Aykut’u evlendirdik
DÜĞÜN töreni Altındağ Belediyesi Zümrüt Düğün Sarayı'nda yapıldı. Düğünde iş, siyaset ve medya dünyasının bir araya geldi. Nikâhı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Mustafa Tuna kıydı. Genç çiftin nikâh şahitliğini ise Sabah Ankara Genel Yayın Koordinatörü Osman Altınışık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Adnan Yuva, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran yaptı.

UMUT İLE BURCU'DAN MUTLULUĞA 'EVET'
SABAH Satış Grup Koordinatörü Umut Erel de tasarımcı Burcu Sarısoy ile evlendi. Genç çiftin nikâh şahitliğini Sabah Ankara Genel Yayın Koordinatörü Osman Altınışık yaptı. Nezih bir törenle dünya evine giren çiftin nikâhını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı.
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Aykut’u evlendirdik
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