Birinin ölmesini beklemeyin

TAŞDELEN'E

BUGÜN NELER OLDU

Dik bayırları bulunan Çankaya'da vatandaşlar tedbir alınmadan sokaklara yerleştirilen konteynırlardan şikâyetçi. Herhangi bir sabitleyici olmadan dik sokaklara konulan konteynırlar yokuş aşağı hızla kayarak vatandaşların araç ve diğer mallarına zarar vermeye başladı. Birlik Mahallesi'ndeki arkadaşına misafirliğe giden Ferhat Ünal otomobilini 467. Cadde üzerinde park etti. Ünal arkadaşıyla oturduktan sonra aracının yanına geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Yokuş aşağı hareket eden bir konteynır aralarında Ünal'ın da otomobilinin bulunduğu 2 araca çarptı. Karakola giderek tutanak tutturan Ünal, konteynırla ilgili tedbir almayan Çankaya Belediyesi hakkında şikâyetçi oldu.SABAH'a konuşan mağdur Ferhat Ünal, "Çankaya Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri ve ne yazık ki ilçemizde son yıllarda çöp konteynırlarının tehlike saçtığı, insanlarının zor şartlarda aldığı araçlara zarar verirken bu olayları gözden kaçıran bir belediyecilik anlayışı olduğunu görüyoruz. Önlerinde her hangi bir önlem olmayan çöp konteynırları yokuşu bol olan Çankaya'da kaçarak araçlara ağır hasar veriyor. Bu araçlardan biri de benim aracım. Aracımı Birlik Mahallesi 467. Cadde'ye park ederek komşularıma misafirliğe gittim. Misafirlik sonunda aracımın başına geldiğimde aracında ağır hasar olduğunu gördüm. İlk önce aracıma birileri tarafından çarpılarak kaçtıkları geldi. Hemen telefonumdan polisi aradım. Görevli arkadaşlar gelene kadar araç başında beklerken aracımın yan tarafında bulunan siteden güvenlik görevlisi tarafıma seslenerek aracımı bu duruma getirenin aslında Çankaya Belediyesi'nin çöp konteynırı olduğunu söyledi" dedi., "Benim aracımdan önce farklı bir araca çarparak hızını alan ölüm makinesi olarak adlandırdığım konteynır benim aracımın ön tarafını ağır hasar bırakarak Şemsettin Günaltay Caddesi'ne çıkıyor ve orada bir kaç araca da kaza riski yaratarak yol kenarında bulunan başka bir çöp konteynırına çarparak duruyor. Şimdi bu araçlar olmasaydı da bu bir çocuğa ya da yaşlıya çarpsaydı Çankaya Belediyesi bu olayı nasıl çözecekti. Buradan Çankaya Belediyesi temizlik işleri müdürüne soruyorum aynı durumda sizin yakınınıza ya da aracınıza böyle bir durum olsaydı siz nasıl bir yol izlerdiniz? Ayrıca hala çözüm üretme ve anlaşma yoluna varmayıp karakoldan tutturduğunuz tutanaklarla hakkınızı arayın derken hiç samimi gelmediğinizi ve siz bile söylediklerinizin samimi olmadığını söylerken elinizi vicdanınıza koydunuz mu?" diye konuştu., Mamak Belediyesi'nin örnek alınmasını istedi. Ünal, "Şimdi en yakınında bulunan Mamak ilçesi bu konteynırlara nasıl yol izlemiş… Tabi ki belediye önüne kalın bir boru ile önlem alarak tehlikeye önlem almış. Buradan Belediye Başkanı Alper Taşdelen 'e seslenerek benim mağduriyetimin giderilmesini ayrıca bu ölüm konteynırlarının başka insanlara zarar vermeden önlemin alınması gerektiği ifade etmek isterim" dedi.