Gölbaşı Belediye Spor galibiyetini koruyor

BUGÜN NELER OLDU

, Amatör Ligde oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılarakile oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Deplasmana lider olarak çıkan'in'inci dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.deplasmanına'dan eksik olarak çıkanönemli eksiğine rağmen mücadeleci futboluyla beğeni topladı.Spor Teknik Direktörü, "Dört dörtlük bir seri yakaladık. Oyuncularıma, desteğini esirgemeyen'a ve'a teşekkür ediyorum" dedi.