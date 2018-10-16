Gölbaşı Belediye Spor galibiyetini koruyor

GÖLBAŞI Belediye Spor
, Amatör Ligde oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılarak Beypazarı Belediye Spor
ile oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Deplasmana lider olarak çıkan Gölbaşı Belediye Spor
, Ediz Yüksel
'in 28
'inci dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beypazarı
deplasmanına Kaptan Musa Ballı
'dan eksik olarak çıkan Gölbaşı Belediyesi Spor
önemli eksiğine rağmen mücadeleci futboluyla beğeni topladı. Gölbaşı Belediye
Spor Teknik Direktörü Fırat Al
, "Dört dörtlük bir seri yakaladık. Oyuncularıma, desteğini esirgemeyen Kulüp Başkanı Hayati Çal
'a ve Belediye Başkanı Fatih Duruay
'a teşekkür ediyorum" dedi.