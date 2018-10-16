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Spor galibiyetini koruyor

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Gölbaşı Belediye Spor galibiyetini koruyor
GÖLBAŞI Belediye Spor, Amatör Ligde oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılarak Beypazarı Belediye Spor ile oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Deplasmana lider olarak çıkan Gölbaşı Belediye Spor, Ediz Yüksel'in 28'inci dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beypazarı deplasmanına Kaptan Musa Ballı'dan eksik olarak çıkan Gölbaşı Belediyesi Spor önemli eksiğine rağmen mücadeleci futboluyla beğeni topladı. Gölbaşı Belediye Spor Teknik Direktörü Fırat Al, "Dört dörtlük bir seri yakaladık. Oyuncularıma, desteğini esirgemeyen Kulüp Başkanı Hayati Çal'a ve Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür ediyorum" dedi.
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Gölbaşı Belediye Spor galibiyetini koruyor
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