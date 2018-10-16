Hentbolda Gölbaşı fırtınası

BU
sezon ilk kez Hentbol Kadınlar 2. Ligi
'nde mücadele eden Gölbaşı Belediye Spor
sezonunun ilk
maçında karşılaştığı Turhal Hentbol
'u 38-20
mağlup etti. Geçtiğimiz sezon büyük
bir başarıya imza atarak Hentbol Kadınlar 2. Ligi
'ne yükselen Gölbaşı Belediye Spor, 2. Lig
'de çıktığı ilk maçı farklı kazandı. Turhal Hentbol Takımı
ile deplasmanda karşı karşıya
gelen Gölbaşı Belediye Spor
karşılaşmayı 38-20
kazandı. Gölbaşı
bu skorla ilk kez yükseldiği 2. Lig
'e galibiyetle başladı. Maçta 11
gol kaydeden Özge
karşılaşmanın en golcü ismi oldu. Başkent
ekibi ligdeki ikinci maçına 21 Ekim'
de kendi
evinde çıkıcak.