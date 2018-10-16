Hentbolda Gölbaşı fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

sezon ilk kez'nde mücadele edensezonunun ilkmaçında karşılaştığı'umağlup etti. Geçtiğimiz sezon büyükbir başarıya imza atarak'ne yükselen'de çıktığı ilk maçı farklı kazandı.ile deplasmanda karşı karşıyagelenkarşılaşmayı 38-20kazandı.bu skorla ilk kez yükseldiği'e galibiyetle başladı. Maçtagol kaydedenkarşılaşmanın en golcü ismi oldu. Başkentekibi ligdeki ikinci maçınade kendievinde çıkıcak.