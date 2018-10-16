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Hentbolda Gölbaşı fırtınası

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Hentbolda Gölbaşı fırtınası
BU sezon ilk kez Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gölbaşı Belediye Spor sezonunun ilk maçında karşılaştığı Turhal Hentbol'u 38-20 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon büyük bir başarıya imza atarak Hentbol Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Gölbaşı Belediye Spor, 2. Lig'de çıktığı ilk maçı farklı kazandı. Turhal Hentbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelen Gölbaşı Belediye Spor karşılaşmayı 38-20 kazandı. Gölbaşı bu skorla ilk kez yükseldiği 2. Lig'e galibiyetle başladı. Maçta 11 gol kaydeden Özge karşılaşmanın en golcü ismi oldu. Başkent ekibi ligdeki ikinci maçına 21 Ekim'de kendi evinde çıkıcak.
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Hentbolda Gölbaşı fırtınası
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