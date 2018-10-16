Mamak’a Osmanlı usulü camiler

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin yapımı tamamlandığı Hürel, Çağlayan, Kartaltepe ve Kıbrısköy mahallelerinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiler açılış için gün sayıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin tüm ögelerini yansıtan mahalle camilerinde pencereler, kalem işleri, orijinal detaylara uygun yapıldı. Ankara taşından inşa edilen mahalle camileri, mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandırıyor. Ahşap ve cam işlemelere kadar her köşesi buram buram tarih kokan camilerin iç detayları da ahşap malzemelerden oluşuyor.