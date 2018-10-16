Telekom’un gücü yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

ninhaftasındalige bu sezon yükselenve'yi'nda temsiledenile ligin sonşampiyonu'nda karşı karşıyageldi. Kıran kırana mücadeleye sahneolan maçtagüçlü rakibinemağlup oldu. İlk periyota iyi başlayankonuk ekip, ilkdakikayıönde tamamladı. İkinci periyottaoyun disiplininden kopmayan, geriden gelerek soyunma odasınaönde girdi. Üçüncü periyotüstünlüğüyle geçildi.Karşılaşmanın son periyotunda ise dışatışlarda üstünlük sağlayankarşılaşmadangalipayrıldı. Bu sonuçlaligdeki ikinci maçındanmağlubiyetle ayrılırken,ise ikinci galibiyetini elde etti.'desayılık performanssergileyengalibiyetin mimarlarındanoldu.'da isesayı kaydedenile 19sayı bulanmağlubiyete engel olamadı.başantrenörümağlup olduklarımaçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı. Çarşamba günü detakımı ile burada oynadık. Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz ve savunma düzenimiz dedakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarakdakikalara çıkardık. Sondakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik.'yi de tebrik ediyorum" dedi.ilearasında oynanan Tahincioğlu. hafta mücadelesineiki takım taraftarları dabüyük ilgi gösterdi. Hem ev sahibitaraftarları hem detaraftarlarısalonda kendilerine ayrılan yerleridoldurdu. İki takım taraftarlarımaçın başındansonuna dek tezahüratlarlatakımlarınadestek oldular.