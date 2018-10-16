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Telekom’un gücü yetmedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta mücadelesinde Türk Telekom, evinde karşılaştığı son şampiyon Fenerbahçe’ye 80-72 mağlup oldu. Spor Salonu’nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Telekom’un gücü yetmedi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye'yi ULEB Avrupa Kupası'nda temsil eden Türk Telekom ile ligin son şampiyonu Fenerbahçe Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta Türk Telekom güçlü rakibine 80-72 mağlup oldu. İlk periyota iyi başlayan konuk ekip Fenerbahçe, ilk 10 dakikayı 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, geriden gelerek soyunma odasına 37-31 önde girdi. Üçüncü periyot 57-55 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın son periyotunda ise dış atışlarda üstünlük sağlayan Fenerbahçe karşılaşmadan 80-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki ikinci maçından mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de 16 sayılık performans sergileyen Jan Vesely galibiyetin mimarlarından oldu. Türk Telekom'da ise 20 sayı kaydeden Sylven Landesberg ile 19 sayı bulan Stimac mağlubiyete engel olamadı.

KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇI KAYBETTİK
Türk Telekom Basketbol Takımı başantrenörü Burak Gören, 72-80 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı. Çarşamba günü de Valencia takımı ile burada oynadık. Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz ve savunma düzenimiz de 25 dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35 dakikalara çıkardık. Son 4 dakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
TÜRK Telekom ile Fenerbahçe arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesine iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Hem ev sahibi Türk Telekom taraftarları hem de Fenerbahçe taraftarları salonda kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. İki takım taraftarları maçın başından sonuna dek tezahüratlarla takımlarına destek oldular.
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Telekom’un gücü yetmedi
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