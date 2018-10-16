Telekom’un gücü yetmedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'
nin 2.
haftasında
lige bu sezon yükselen
ve Türkiye
'yi ULEB Avrupa Kupası
'nda temsil
eden Türk Telekom
ile ligin son
şampiyonu Fenerbahçe Ankara Spor Salonu
'nda karşı karşıya
geldi. Kıran kırana mücadeleye sahne
olan maçta Türk Telekom
güçlü rakibine 80-72
mağlup oldu. İlk periyota iyi başlayan
konuk ekip Fenerbahçe
, ilk 10
dakikayı 22-19
önde tamamladı. İkinci periyotta
oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom
, geriden gelerek soyunma odasına 37-31
önde girdi. Üçüncü periyot 57-55 Fenerbahçe
üstünlüğüyle geçildi.
Karşılaşmanın son periyotunda ise dış
atışlarda üstünlük sağlayan Fenerbahçe
karşılaşmadan 80-72
galip
ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom
ligdeki ikinci maçından
mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe
ise ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe
'de 16
sayılık performans
sergileyen Jan Vesely
galibiyetin mimarlarından
oldu. Türk Telekom
'da ise 20
sayı kaydeden Sylven Landesberg
ile 19
sayı bulan Stimac
mağlubiyete engel olamadı. KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇI KAYBETTİK Türk Telekom Basketbol Takımı
başantrenörü Burak Gören, 72-80
mağlup oldukları Fenerbahçe
maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı. Çarşamba günü de Valencia
takımı ile burada oynadık. Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz ve savunma düzenimiz de 25
dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35
dakikalara çıkardık. Son 4
dakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Fenerbahçe
'yi de tebrik ediyorum" dedi. TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ TÜRK Telekom
ile Fenerbahçe
arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2
. hafta mücadelesine
iki takım taraftarları da
büyük ilgi gösterdi. Hem ev sahibi Türk Telekom
taraftarları hem de Fenerbahçe
taraftarları
salonda kendilerine ayrılan yerleri
doldurdu. İki takım taraftarları
maçın başından
sonuna dek tezahüratlarla
takımlarına
destek oldular.