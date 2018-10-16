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Yenimahalle’de gecekonduya yer yok

Yenimahalle’de kentsel dönüşüm projelerine bir yenisini daha eklendi.Gecekonduların yerine sosyal donatı alanları yapılacak

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Yenimahalle’de gecekonduya yer yok
PLANLI ve düzenli yapısıyla ailelerin tercihi olan Yenimahalle, özellikle son dönemde belediye eliyle gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleriyle dikkatleri üzerine çekti. İlçede çarpık kentleşmenin kökünü kazma sözü veren Başkan Fethi Yaşar, Macunköy 3'üncü etap için kolları sıvadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda çalışmalara başlayan belediye, 130 gecekonduyu yıkarak yerine 474 modern konut inşa edecek. Yenimahalle'de gecekonduların yerine sosyal donatı alanlarıyla bezenmiş ve kaliteli malzemeyle inşa edilmiş modern konutlar yükselmeye devam ediyor. Yamaçevler'de kentsel dönüşüm projesine başlayarak hazırlıklarını tamamlayan belediye, Macun Mahallesi 3'üncü etap için de çalışmalara başladı. Macun Mahallesi Gecekondu Önleme Projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanan belediye, bu kapsamda TOKİ ve Büyükşehir ile protokol imzaladı. Yenimahalle Belediyesi hak sahipleriyle görüşme yaparak sözleşmeleri imzalamaya da başladı. Proje; 2 yıl içerisinde tamamlanarak arsa sahiplerine teslim edilecek.
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Yenimahalle’de gecekonduya yer yok
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