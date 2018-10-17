23 bin gecekondu anlaşmalı yıkıldı Büyükşehir Belediyesi, kentin dokusunu bozan çarpık ve sağlıksız yapılaşmalar sonucu oluşan gecekondu ve sorunlu alanları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Giriş Tarihi: 17.10.2018