23 bin gecekondu anlaşmalı yıkıldı

Başkentin farklı bölgelerinde yapımını gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye
'ye örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı başından bugüne kadar 2 bin 872 gecekondunun yıkım ve tahliyesini gerçekleştirdi. Kentin içindeki kaçak yapıları, ekonomik ömrünü doldurmuş binaları ve çöküntü alanları bir yandan tahliye eden Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da aşama aşama inşa ettiği modern yaşam alanlarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. ANLAŞMALI YIKIM
Kentsel dönüşüm alanlarındaki gecekonduların yıkımı ve tahliyesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm alanlarındaki bazı gecekonduların son derece eğimli ve sarp kayalıklar üzerine kurulu olduğunu belirten yetkililer, profesyonel iş makinalarıyla yıkım işlemlerinin yapıldığına dikkat çekerek, bugüne kadar Belediye ile anlaşarak sözleşme imzalayan vatandaşlara ait 23 binin üzerinde gecekondunun yıkımı ve tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YOĞUN ÇALIŞMA
KENTSEL dönüşüm alanlarındaki gecekonduların yıkımı ve tahliyesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm alanlarındaki bazı gecekonduların son derece eğimli ve sarp kayalıklar üzerine kurulu olduğunu belirten yetkililer, profesyonel iş makinalarıyla yıkım işlemlerinin yapıldığına dikkat çekerek, bugüne kadar Belediye ile anlaşarak sözleşme imzalayan vatandaşlara ait 23 binin üzerinde gecekondunun yıkımı ve tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.