Adliyenin tek çatıda toplanması için büyük gelişme

MILLIYETÇI Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'nun Ankara Barosu
Başkanlığı için ortak adayı Av. Gencer Özdemir, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
ile Ankara Adliyesinin tek yerde toplanması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ankara Barosu'nun 20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak genel kurulu öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Av. Gencer Özdemir, yönetiminde yer alacak heyetle birlikte Başkan Tuna'yı ziyaret etti. Av. Gencer Özdemir, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başkentliler açısından şu anda Ankara'da belki de en büyük sorun adliyelerin tek çatı altında toplanamaması olayıdır. Bu büyük sorun, şahsi beklenti ve hesaplardan çok daha önemlidir. Bizler, bunun için uzun süredir çalışma yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Beyle bizleri umutlandıran bir görüşme yaptık. Mevcut Sıhhiye Adliyesine 12 kilometre uzaklıkta bir yer üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Adalet Kampüsü, metro hattının da kampüs içine kadar gidebileceği 980 bin 332 metrekarelik bir alana inşa edilebilecek konumda. Söz konusu yere ayrıca, 5 alternatif yolla gidilebilecek. Tek Adliye Projesi'ni görüştüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ankara'da tek adliye elbette ki hepimizin derdidir. Allah'ın izniyle bu hafta sonu seçimden zaferle ayrılarak sorunu çözeceğiz"