Ankaragücü-Amedspor maçına dava

ANKARA
Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan 2016'daki futbol maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açtı. 2 YIL ÖNCEKİ KAVGAYA DAVA
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner'in de aralarında bulunduğu kulübün 12 yönetici ve taraftarı ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticisi hakkında "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in hazırladığı iddianamede, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki PTT 2. Lig Kırmızı Grup
futbol maçının sonlarına doğru konuk takımın ikinci golü attığı, şeref tribünündeki bazı taraftarların sevinç gösterisinde bulunduğu belirtildi. Buna, aynı yerdeki MKE Ankaragücü Kulübünün yönetici ve taraftarlarının tepki gösterdiği kaydedilen iddianamede, büyüyen olayların polis takviyesiyle bastırıldığı, konuk takımın yöneticilerinin güvenli yere alındığı, bu sırada bir emniyet görevlisinin hafif yaralandığı ifade edildi.