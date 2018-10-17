Çerkesler vatan hasretini dindirdi

ÇERKES Derneği, Yenimahalle Belediyesi
Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kaf Dağı'nı Aşan Ezgiler" programını düzenledi. Saatler öncesinden salonu dolduran Çerkesleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yalnız bırakmadı. Yenimahalle Belediyesi olarak sanata ve kültüre destek olmaktan her zaman memnuniyet duyduğunu ifade eden Yaşar, "Sanat bir milletin olmazsa olmazıdır. Bizi birbirimize bağlayan değerlerdir. Hangi ırktan hangi mezhepten gelirsek gelelim hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Sizlerle bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Elbruz Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Ardından Elbruz sahneyi Türkiye
'deki Çerkes diasporası tarafından yakından tanınan ve sevilen sanatçılar Aslan Thakumaşe, Azıda Mış, Tatyana Trekyak ve Betal Luan'a bıraktı. Zengin ve köklü repertuarlarıyla gönülleri fetheden sanatçılar, ezgileriyle Çerkeslerin vatan hasretini dindirdi.