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Gölbaşı 29 Ekim turnuvası başladı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Gölbaşı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvası başladı
GÖLBAŞI Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığının Gölbaşı'ndaki ortaokul ve liselere yönelik ortaklaşa düzenlediği 29 Ekim Turnuvası başladı. Liselerin "Genç Erkek" ortaokulların "Yıldız Erkek" katagorisinde mücadele ettiği turnuvanın ilk maçı, Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu ve Gökçehöyük Ortaokulu arasında oynandı. Maçın başlangıç vuruşunu ise santraya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yaptı.

HER ŞEY GÖLBAŞI IÇIN
Her iki katagoride 8 takımın yarışacağı turnuva 5 gün sürecek, şampiyon takımlara kupaları Bayramı'nda verilecek Gölbaşı Şehir Parkı'nda yapılacak olan turnuvaya ilişkin konuşan Başkan Duruay, "Belediyemizin Gölbaşımıza kazandırdığı en büyük değerlerden olan Gölbaşı Şehir Parkı'nın, "Cumhuriyet Kupası" gibi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutluyum. Gölbaşılı gençlere modern imkanlar sunmaktan da ayrıca mutluyum. Her şey Gölbaşımız için ve yavrularımıza yaşanılabilir daha güzel bir Gölbaşı bırakmak için. Turnuvada yarışan bütün okullarımızın takımlarına başarılar diliyor, skor için değil spor için yapılan bir turnuva olmasını diyorum" dedi.
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Gölbaşı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvası başladı
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