Kazaklar başkentte dernek kurdu

Kazakistan
'ın Ankara
Büyükelçiliği'nde, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yalçın Topçu ve Mehmet Akarca, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve çok sayıda davetli katıldı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, yeni kurulan Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Saparbekulı, "Derneğimizin Kazak-Türk ilişkilerini ileriye taşıyacağına, kültür, sanat ve insani-beşeri alanı geliştireceğine inanıyorum" dedi. Saparbekulı, Kazakistan'ın Milli Uyanış Projesi'nin önemini vurgulayarak, "Bu projeyle, milli değerlerimize, geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak, milli bilincimizi oluşturacağız" diye konuştu. KAZAK VE TÜRKLER ÖZ KARDEŞ
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu da Kazak ve Türkler'in öz kardeş olduğunu ifade ederek, "Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin çalışmalarının, ülkelerimizdeki insanların birliğine ve dirliğine, refahına ve güvenliğine hizmet edeceğine inanıyorum" dedi. Program, Kazak milli türküleriyle ve Kazak milli elbiseleri gösterisiyle devam etti.