Kazaklar başkentte dernek kurdu Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu, “Dernek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu daha da geliştirerek, ilişkilerimizin daha sağlam temele dayanması için katkıda bulunacak” dedi

Giriş Tarihi: 17.10.2018