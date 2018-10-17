Tarihi eser operasyonundan terör bağlantısı çıktı

ÇANKAYA Birlik Mahallesi'nde bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser
bulunduğu ve pazarlanacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu aracı takibe aldı. Otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser olduğu ve pazarlanacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 60 altın ve bronz sikke ele geçirildi. Otomobilde Roma dönemine ati kartal figürü, bir bilgisayar, çok sayıda harici bellek, CD ve dokümanın yanı sıra bir tabanca ve 69 bin 800 lira para da bulundu. KOORDİNATLARINI NOT ETMİŞLER
Operasyonda gözaltına alınan B.Y, E.D. ve N.D. emniyete götürüldü. Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, ayrıca terör örgütünün Kandil Dağı
'ndaki kamplarından birinin koordinat bilgilerinin de olduğu bazı notlar aldıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturmaya Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubeleri de dahil edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.