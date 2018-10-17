Yenimahalle buzda dünya 2’ncisi oldu

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2017 yılında Almanya'da yapılan aynı yarışmada 58.01 puan alarak dünya rekoru kıran ve altın madalyayı ülkemize getiren Naz Arıcı, bu kez de teknik puanlamada en yüksek puanı alarak toplamda 42.27 puanla Yenimahalle'nin adını bir kez daha dünyaya duyurmayı başardı. Müsabakada buz pateninin önde gelen ülkelerinden 9 sporcu ile kıyasıya yarışan ve Artistik puanlamada küçük bir farkla 1'inciliği kaçıran Altın Kuğu 2015, 2016, 2017 Yetişkinler Dünya 1'inciliğini de elinde bulunduruyor.Aldığı başarıdan dolayı yaşadığı mutluluğu ve müsabakaya hazırlanma sürecini anlatan Arıcı, "Efsane Antrenör Timuçin Özbükücü eşliğinde haftada 25 saatin üstünde buzda, 10 saate yakın da buz dışında kondisyon, cimnastik ve dans çalıştık. Bu çalışmaların sonucunda 2017 dünya rekoru olan 58.01 puan ile ülkeme birincilik kupasını getirdim. Bu yıl da dünya 2'inciliği ile döndüm. Ülkemi yurt dışında en başarılı şekilde milli duygularımla temsil etmek bana mutluluk veriyor. Başarımı öncelikle antrenörüm Timuçin Özbükücü'ye ve kulübüm Yenimahalle Spor Kulübü'ne borçluyum. Bu başarının en büyük destekçileri olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.