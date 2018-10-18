Rakipler belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

sezon'uncusu düzenlenen'ndakura çekiminde gerçekleştirildi. Çekilen kurayla'unda mücadele edecektakımının da rakipleri belli oldu.'nda rakibi'lik skorla eleyenekibiile eşleşti.'u'lık skorla eleyen'de mücadele edenile eşleşti. 3 tur maçında rakibiyenerek bir üst tura yükseleniseile eşleşirken,ile,ile,ile,iseile eşleşti.'nda mücadele edentakımından'i maçlarını kendi evinde oynayacak.takım ise maçlarını deplasmanda oynayacak.'nda oynanacak 4. Tur maçlarındavemaçlarını kendi evinde oynarken, Keçiörengücü verakipleriyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. Tur maçları,veda yapılacak.