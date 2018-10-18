Rakipler belli oldu

Bu
sezon 59
'uncusu düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası
'nda 4. Eleme Turu
kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'
nde gerçekleştirildi. Çekilen kurayla Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur
'unda mücadele edecek 7 Ankara
takımının da rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu
'nda rakibi Serik Belediyespor'u 2-1
'lik skorla eleyen Ankaragücü
, Tokat
ekibi Erbaaspor
ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Bergama Belediyespor
'u 2-0
'lık skorla eleyen Gençlerbirliği, 3. Lig
'de mücadele eden Diyarbekirspor
ile eşleşti. 3 tur maçında rakibi Kilis Belediyespor'u 4-1
yenerek bir üst tura yükselen Osmanlıspor
ise Nazilli Belediyespor
ile eşleşirken, Altındağ Belediyespor Alanyaspor
ile, Bugsaşspor Trabzonspor
ile, Etimesgut Belediyespor İstanbulspor
ile, Keçiörengücü
ise Erzurumspor
ile eşleşti. 5 MAÇ İÇERDE 2 MAÇ DEPLASMANDA TÜRKIYE Kupası 4. Eleme Turu
'nda mücadele eden 7 Ankara
takımından 5
'i maçlarını kendi evinde oynayacak. 2
takım ise maçlarını deplasmanda oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynanacak 4. Tur maçlarında Altındağ Belediyespor
, Bugsaşspor, Etimesgut Belediyespor, Gençlerbirliği
ve Ankaragücü
maçlarını kendi evinde oynarken, Keçiörengücü ve Osmanlıspor
rakipleriyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. Tur maçları, 30-31 Ekim
ve 1 Kasım
da yapılacak.