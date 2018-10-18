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Rakipler belli oldu

4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. 4. Tur’da mücadele edecek başkent takımları gücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Altındağ Belediyespor, Bugsaşspor, Etimesgut Belediyespor ve Keçiörengücü’nün rakipleri belli oldu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Rakipler belli oldu
Bu sezon 59'uncusu düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çekilen kurayla Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda mücadele edecek 7 Ankara takımının da rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda rakibi Serik Belediyespor'u 2-1'lik skorla eleyen Ankaragücü, Tokat ekibi Erbaaspor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Bergama Belediyespor'u 2-0'lık skorla eleyen Gençlerbirliği, 3. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor ile eşleşti. 3 tur maçında rakibi Kilis Belediyespor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükselen Osmanlıspor ise Nazilli Belediyespor ile eşleşirken, Altındağ Belediyespor Alanyaspor ile, Bugsaşspor Trabzonspor ile, Etimesgut Belediyespor İstanbulspor ile, Keçiörengücü ise Erzurumspor ile eşleşti.

5 MAÇ İÇERDE 2 MAÇ DEPLASMANDA
TÜRKIYE Kupası 4. Eleme Turu'nda mücadele eden 7 Ankara takımından 5'i maçlarını kendi evinde oynayacak. 2 takım ise maçlarını deplasmanda oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4. Tur maçlarında Altındağ Belediyespor, Bugsaşspor, Etimesgut Belediyespor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü maçlarını kendi evinde oynarken, Keçiörengücü ve Osmanlıspor rakipleriyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. Tur maçları, 30-31 Ekim ve 1 Kasımda yapılacak.
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Rakipler belli oldu
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