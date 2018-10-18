Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

dolandırıcıları yakalandı

merkezli 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla çökertilen dolandırıcılık şebekesinin 500 bin lira değerinde vurgun yaptığı öğrenildi, zanlılar yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı
SON günlerde moda haline gelen üzerinde dolandırıcılık haberine bir yenisi daha eklendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 8 aydır yürütülen projeli çalışma neticesinde 8 Ekim'de Ankara, Antalya, Hatay, Mardin ve illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 14 zanlı gözaltına alındı.

SAHTE KUPON
Zanlıların sosyal medya araçları kullanmak suretiyle oluşturdukları bahis kuponlarını photoshop programı aracılığı ile tutmuş gibi göstererek, mağdur vatandaşlarla özel mesaj (DM) sisteminden görüşüp para talebinde bulundukları, 105 şikayetçi şahıstan cep telefonuna havale yöntemiyle toplamda 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların müştekiyle canlı WhatsApp görüşmelerinde de kuponlarının tutmuş gibi olduğu gösterilerek inandırıcılık sağladıkları ortaya çıktı.

İNTİHARA KALKIŞTI
Dolandırıcılık şebeke üyelerinin kendi aralarında mağdurlar için "çerez"dedikleri belirlendi. Sosyal medya üzerinden dolandırılan bir mağdurun başına gelenler sebebiyle intihar etmeye çalıştığı anlaşılması üzerine polisler kendisiyle irtibat kurup engelledi. Zanlıların dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlık kayıtlarının olduğu görüldü. Yakalanan örgüt lideri M.A ve beraberindeki 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN