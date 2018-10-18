Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

SON
günlerde
moda haline gelen sosyal medya
üzerinde
dolandırıcılık haberine
bir yenisi daha eklendi. Ankara
Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube
Yankesicilik Dolandırıcılık
Büro Amirliği tarafından
8 aydır yürütülen projeli
çalışma neticesinde 8
Ekim'de Ankara, Antalya
,
Hatay, Mardin ve Konya
illerinde gerçekleştirilen
eş zamanlı operasyon
sonucu 14 zanlı gözaltına
alındı. SAHTE KUPON
Zanlıların sosyal medya araçları kullanmak suretiyle oluşturdukları bahis kuponlarını photoshop programı aracılığı ile tutmuş gibi göstererek, mağdur vatandaşlarla özel mesaj (DM) sisteminden görüşüp para talebinde bulundukları, 105 şikayetçi şahıstan cep telefonuna havale yöntemiyle toplamda 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların müştekiyle canlı WhatsApp görüşmelerinde de kuponlarının tutmuş gibi olduğu gösterilerek inandırıcılık sağladıkları ortaya çıktı. İNTİHARA KALKIŞTI
Dolandırıcılık şebeke üyelerinin kendi aralarında mağdurlar için "çerez"dedikleri belirlendi. Sosyal medya üzerinden dolandırılan bir mağdurun başına gelenler sebebiyle intihar etmeye çalıştığı anlaşılması üzerine polisler kendisiyle irtibat kurup engelledi. Zanlıların dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlık kayıtlarının olduğu görüldü. Yakalanan örgüt lideri M.A ve beraberindeki 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.