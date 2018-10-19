Bu gece ezberleri bozacak

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner Gecekondu Taraftar Grubu
ve kulübün
bu gece ortaklaşa
düzenleyeceği
dayanışma organizasyonu
hakkında açıklamalarda bulundu. Ankaragücü
'nün zor zamanlardan
geçtiğini ve yok olma tehlikesi yaşadığını
belirten Yiğiner
, "Çok şükür o
günleri geride bıraktık. Alın terimizle
şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama bir
daha o kötü rüyaları görmemek için
hem kulüp olarak çok çalışmalı hem
de taraftar ve Ankaralılar
olarak bu
kulübe destek vermeliyiz" dedi. YENİ GELENEK BAŞLAYACAK Gecekondu
'nun organize ettiği bu gecenin Ankaragücü
'ne destek olmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Yiğiner
, "Gecekondu
, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu akşam bir geleneği başlatacak. 'Kendi Gününde (19.10
), Kendi Saatinde (19.10
)' diye anlatıyorlar bu geceyi. Gecekondu hem değiştiğini, hem de Ankaralı
iş insanlarına, bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ankaragücü
; kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı, güçlenmeli" ifadelerini kullandı. ÇITAYI ÇOK YÜKSEĞE ÇIKARIYORUZ 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Üyesi Faruk Elmalı
, "Bu gece Gecekondu'nun tarihinde
bir milat olacak. Çıtayı çok yükseğe
çıkartıyoruz. Ankaragücü
müze
ve Gecekondu
'nun misyonuna layık bir
gece olacak" dedi. Elmalı
; "Bu gecede
hem efsanelerimize ahde vefamızı göstereceğiz,
hem kulübe emeği geçenlere
ve zor zamanlarda kulübümüze destek
verenlere teşekkür edeceğiz, hem de
dayanışmamızı güçlendireceğiz. Bunu
da en güzel şekilde yapacağız" dedi.