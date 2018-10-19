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Bu gece ezberleri bozacak

gücü Başkanı , 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu’nun bu akşam düzenleyeceği organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Bu gece ezberleri bozacak
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner Gecekondu Taraftar Grubu ve kulübün bu gece ortaklaşa düzenleyeceği dayanışma organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Ankaragücü'nün zor zamanlardan geçtiğini ve yok olma tehlikesi yaşadığını belirten Yiğiner, "Çok şükür o günleri geride bıraktık. Alın terimizle şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama bir daha o kötü rüyaları görmemek için hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz" dedi.

YENİ GELENEK BAŞLAYACAK
Gecekondu'nun organize ettiği bu gecenin Ankaragücü'ne destek olmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Yiğiner, "Gecekondu, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu akşam bir geleneği başlatacak. 'Kendi Gününde (19.10), Kendi Saatinde (19.10)' diye anlatıyorlar bu geceyi. Gecekondu hem değiştiğini, hem de Ankaralı iş insanlarına, bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ankaragücü; kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı, güçlenmeli" ifadelerini kullandı.

ÇITAYI ÇOK YÜKSEĞE ÇIKARIYORUZ
1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Üyesi Faruk Elmalı, "Bu gece Gecekondu'nun tarihinde bir milat olacak. Çıtayı çok yükseğe çıkartıyoruz. Ankaragücümüze ve Gecekondu'nun misyonuna layık bir gece olacak" dedi. Elmalı; "Bu gecede hem efsanelerimize ahde vefamızı göstereceğiz, hem kulübe emeği geçenlere ve zor zamanlarda kulübümüze destek verenlere teşekkür edeceğiz, hem de dayanışmamızı güçlendireceğiz. Bunu da en güzel şekilde yapacağız" dedi.
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