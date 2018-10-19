Bu gece ezberleri bozacak

BUGÜN NELER OLDU

ve kulübünbu gece ortaklaşadüzenleyeceğidayanışma organizasyonuhakkında açıklamalarda bulundu.'nün zor zamanlardangeçtiğini ve yok olma tehlikesi yaşadığınıbelirten, "Çok şükür ogünleri geride bıraktık. Alın terimizleşimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama birdaha o kötü rüyaları görmemek içinhem kulüp olarak çok çalışmalı hemde taraftar veolarak bukulübe destek vermeliyiz" dedi.'nun organize ettiği bu gecenin'ne destek olmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen, ", çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu akşam bir geleneği başlatacak. 'Kendi Gününde (), Kendi Saatinde ()' diye anlatıyorlar bu geceyi. Gecekondu hem değiştiğini, hem deiş insanlarına, bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek.; kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı, güçlenmeli" ifadelerini kullandı., "Bu gece Gecekondu'nun tarihindebir milat olacak. Çıtayı çok yükseğeçıkartıyoruz.müzeve'nun misyonuna layık birgece olacak" dedi.; "Bu gecedehem efsanelerimize ahde vefamızı göstereceğiz,hem kulübe emeği geçenlereve zor zamanlarda kulübümüze destekverenlere teşekkür edeceğiz, hem dedayanışmamızı güçlendireceğiz. Bunuda en güzel şekilde yapacağız" dedi.