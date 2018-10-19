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Çalıştığı işyerini kundaklayıp yangını izledi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Çalıştığı işyerini kundaklayıp yangını izledi
BAŞKENTTE çalıştığı işyerini kundaklayıp ardından kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Ankara İvedik 'nde çalıştığı işyerini kundaklayıp ardından kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı. Ankara Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de, Bölgesi 1528'inci sokakta, otomobil yedek parçası satılan bir işyerinde çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını çıkaranın, iş yeri çalışanlarından Yılmaz T. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan iş yeri sahibinin, ifadesinde, Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.
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Çalıştığı işyerini kundaklayıp yangını izledi
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