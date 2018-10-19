Çalıştığı işyerini kundaklayıp yangını izledi

BAŞKENTTE çalıştığı işyerini kundaklayıp ardından kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi
'nde çalıştığı işyerini kundaklayıp ardından kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı. Ankara Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de, İvedik Organize Sanayi
Bölgesi 1528'inci sokakta, otomobil yedek parçası satılan bir işyerinde çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını çıkaranın, iş yeri çalışanlarından Yılmaz T. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan iş yeri sahibinin, ifadesinde, Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.