Çapraz nakille bağlandılar

IRAK'IN Musul
kentinde yaşarken DEAŞ
'ın saldırısı sonucu yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalan Şiho ailesi, çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu. Keçiören'de 4 yıldır hayat mücadelesi veren Şiho ailesinin peşini bu kez de sağlık sorunları bırakmadı. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 28 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe Şiho, teyzesinin böbreğinin nakledilmesini beklerken, hiç tanımadığı Artuç ailesinden gelen böbrekle sağlığına yeniden kavuştu. 10 yıldır diyalize giren ve böbrek nakli
bekleyen 21 yaşındaki Haydar Artuç
'un babası Cemal, kendi çocuğuna veremediği böbreği Iraklı Ayşe Şiho'ya verdi. Haydar'ın beklediği böbrek haberi de Şiho ailesinden geldi. "İKI GENÇ KURTULDUK"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi'nde gerçekleşen nakille hayata tutunan Ayşe Şiho, şöyle konuştu: "Bir yıldır diyalize giriyorum. Annem böbreğini Haydar'a verdi. Haydar'ın babası böbreğini bana verdi. Kardeş olduk. İki genç hasta kurtulduk" Haydar Artuç ise diyaliz sürecinin sona ermesiyle çok mutlu olduğunu söyledi.