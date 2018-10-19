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Çapraz nakille bağlandılar

Birbirini daha önce hiç tanımayan Iraklı Şiho ve Ankaralı Artuç ailesinin hayatları “çapraz nakil” ile kesişti

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Çapraz nakille bağlandılar
IRAK'IN kentinde yaşarken 'ın saldırısı sonucu yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalan Şiho ailesi, çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu. Keçiören'de 4 yıldır hayat mücadelesi veren Şiho ailesinin peşini bu kez de sağlık sorunları bırakmadı. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 28 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe Şiho, teyzesinin böbreğinin nakledilmesini beklerken, hiç tanımadığı Artuç ailesinden gelen böbrekle sağlığına yeniden kavuştu. 10 yıldır diyalize giren ve bekleyen 21 yaşındaki 'un babası Cemal, kendi çocuğuna veremediği böbreği Iraklı Ayşe Şiho'ya verdi. Haydar'ın beklediği böbrek haberi de Şiho ailesinden geldi.

"İKI GENÇ KURTULDUK"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi'nde gerçekleşen nakille hayata tutunan Ayşe Şiho, şöyle konuştu: "Bir yıldır diyalize giriyorum. Annem böbreğini Haydar'a verdi. Haydar'ın babası böbreğini bana verdi. Kardeş olduk. İki genç hasta kurtulduk" Haydar Artuç ise diyaliz sürecinin sona ermesiyle çok mutlu olduğunu söyledi.
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Çapraz nakille bağlandılar
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