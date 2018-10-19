Dünya ekmeklerinin yolu başkentten geçti

BU yıl ikincisi düzenlenen uluslararası ekmek festivali Türkiye
'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivalde Almanya, İtalta, Kuveyt, Venezuella, Tayland gibi ülkelerin ekmekleri başkentlilerle buluştu. Festivale katılan Halk Ekmek
Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "Büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatıyla halk ekmeğe zam yapmayacağız" dedi. Mısır unundan siyez ununa, ekşi mayalı ekmekten taş fırın ekmeğine kadar çeşitli unlu mamüllerin sergilendiği festivalde, yerli ve yabancı ustalar sıcak sıcak pişirdikleri lezzetli ve yöresel ekmekleri ziyaretçilere ikram etti.