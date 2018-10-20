Gagauzya’da Altındağ rüzgarı

Açılış töreninde Altındağ rüzgarları esti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte açılış töreninde yer alan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, açılışı yapılan yatırımların her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Gagauzya Özerk Yeri
'nin başkenti Komrat'a gelen Belediye Başkanı Tiryaki ve Türk heyeti, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagauzya
halkı ve Gagauzya Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından coşkuyla karşılandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagauzya Özerk Yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI
Ortak basın toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Tiryaki ve heyet üyeleri, Altındağ Belediyesi
tarafından restorasyonu gerçekleştirilen kültür merkezinin açılış kurdelasını kesti. "Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada. Gaziantep Belediye Başkanım, Altındağ Belediye Başkanım burada... Bunun yanında TİKA
gibi birçok kurum başkanımız burada. Kurumlarımızın da Gagauzya'da yaptıkları yatırımlar var ve bundan sonra da bunlar devam edecek. Onları da süratle sizlere inşallah hediye edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgiye, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri halkına yatırımların devam edeceği müjdesini verdi. Aynı dakikalarda Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi'nin açılışı ise, Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tarafından gerçekleştirildi. Gagauzya Özerk yeri halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olduğu gibi, Emine Erdoğan hanımefendiye de büyük ilgi gösterdi.