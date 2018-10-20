Hedef 9’da 9

BUGÜN NELER OLDU

'de'deyaparak lider konumda bulunan, ligin. hafta mücadelesinde'u konuk edecek. Başkent ekibi,'nda oynanacak maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bugünkü maçilearasındaki'nci karşılaşma olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda'nin üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında daha önce oynananmaçta başkent ekibiningalibiyeti bulunurken,galibiyet elde edebildi. İki takım arasındakimücadele ise beraberlikle sonuçlandı.bu maçlarda'a toplamdagol atarken,temsilcisi bu maçlardagol bulabildi.ligde oynadığımaçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin son haftasındayenen başkent ekibi oynadığımaçta toplamgol attı. Bu maçlarda kalesinde sadecegol gören kırmızısiyahlılar topladığıpuanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin son haftasında'uyenenise oynadığımaçtagalibiyet,beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip kaleyegol gönderentemsilcisi kalesinde 9 gol gördü. Turuncubeyazlı ekip 8 maçta topladığı 9 puanla ligde kendisine 12'inci sırada yer buldu. Maçı ise hakemyönetecek.'nin maçaOğuz,Luccas,Arnason Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan, Sessegnon, Selçuk Şahin, Bady ve Mert Nobre on biriyle çıkması bekleniyor.öncesi'ndedışında eksik oyuncu bulunmuyor.kamplarından dönenveile hafif sakatlığı bulunan'in şans vermesi durumunda forma giyebilecek.