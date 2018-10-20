Hedef 9’da 9

Spor toto 1. Lig
'de 8
'de 8
yaparak lider konumda bulunan Gençlerbirliği
, ligin 9
. hafta mücadelesinde Adanaspor
'u konuk edecek. Başkent ekibi, Yenikent Osmanlı Stadı
'nda oynanacak maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bugünkü maç Gençlerbirliği
ile Adanaspor
arasındaki 17
'nci karşılaşma olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği
'nin üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 16
maçta başkent ekibinin 10
galibiyeti bulunurken, Adanaspor 3
galibiyet elde edebildi. İki takım arasındaki 3
mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği
bu maçlarda Adanaspor
'a toplamda 36
gol atarken, Akdeniz
temsilcisi bu maçlarda 19
gol bulabildi. GENÇLER SADECE 2 GOL YEDİ Gençlerbirliği
ligde oynadığı 8
maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin son haftasında Altay'ı 1-0
yenen başkent ekibi oynadığı 8
maçta toplam 16
gol attı. Bu maçlarda kalesinde sadece 2
gol gören kırmızısiyahlılar topladığı 24
puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin son haftasında Balıkesirspor
'u 2-1
yenen Adanaspor
ise oynadığı 8
maçta 2
galibiyet, 3
beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip kaleye 11
gol gönderen Adana
temsilcisi kalesinde 9 gol gördü. Turuncubeyazlı ekip 8 maçta topladığı 9 puanla ligde kendisine 12'inci sırada yer buldu. Maçı ise hakem Yiğit Arslan
yönetecek. Gençlerbirliği
'nin maça Hakan,Ahmet
Oğuz,Luccas,Arnason Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan, Sessegnon, Selçuk Şahin, Bady ve Mert Nobre on biriyle çıkması bekleniyor. DENİZ OYNAYAMAYACAK MAÇ
öncesi Gençlerbirliği
'nde Deniz Yılmaz
dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Milli takım
kamplarından dönen Sessegnon, Arnason
ve Mert Çetin
ile hafif sakatlığı bulunan Jailton, Teknik Direktör Erkan Sözeri
'in şans vermesi durumunda forma giyebilecek.