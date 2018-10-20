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Hedef 9’da 9

Spor Toto 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde lider Gençlerbirliği, evinde Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Yenikent Osmanlı Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Hedef 9’da 9
Spor toto 1. Lig'de 8'de 8 yaparak lider konumda bulunan Gençlerbirliği, ligin 9. hafta mücadelesinde Adanaspor'u konuk edecek. Başkent ekibi, Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bugünkü maç Gençlerbirliği ile Adanaspor arasındaki 17'nci karşılaşma olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği'nin üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 16 maçta başkent ekibinin 10 galibiyeti bulunurken, Adanaspor 3 galibiyet elde edebildi. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği bu maçlarda Adanaspor'a toplamda 36 gol atarken, Akdeniz temsilcisi bu maçlarda 19 gol bulabildi.

GENÇLER SADECE 2 GOL YEDİ
Gençlerbirliği ligde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin son haftasında Altay'ı 1-0 yenen başkent ekibi oynadığı 8 maçta toplam 16 gol attı. Bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gören kırmızısiyahlılar topladığı 24 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin son haftasında Balıkesirspor'u 2-1 yenen Adanaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip kaleye 11 gol gönderen Adana temsilcisi kalesinde 9 gol gördü. Turuncubeyazlı ekip 8 maçta topladığı 9 puanla ligde kendisine 12'inci sırada yer buldu. Maçı ise hakem Yiğit Arslan yönetecek. Gençlerbirliği'nin maça Hakan,Ahmet Oğuz,Luccas,Arnason Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan, Sessegnon, Selçuk Şahin, Bady ve Mert Nobre on biriyle çıkması bekleniyor.

DENİZ OYNAYAMAYACAK
MAÇ öncesi Gençlerbirliği'nde Deniz Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Milli takım kamplarından dönen Sessegnon, Arnason ve Mert Çetin ile hafif sakatlığı bulunan Jailton, Teknik Direktör Erkan Sözeri'in şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
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Hedef 9’da 9
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