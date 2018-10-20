Nallıhan Kuş Cenneti fotoğraf yarışması

NALLIHAN Kuş Cenneti
5. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar bugün Kentpark Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek ve en iyi fotoğrafların sahipleri ödüllerini alacak. Nallıhan Belediyesi, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Ankara
Milletvekili Nevzat Ceylan'ın yürüttüğü Başkent Ankara Meclisi işbirliği ile 9-10 Haziran tarihinde düzenlenen "Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması"nda dereceye giren fotoğrafların sergi açılışı ve ödül töreni bugün 14.00'te Kentpark Alışveriş Merkezi'nde.