Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nallıhan Kuş Cenneti fotoğraf yarışması

fotoğraf yarışması

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Nallıhan Kuş Cenneti fotoğraf yarışması
5. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar bugün Kentpark Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek ve en iyi fotoğrafların sahipleri ödüllerini alacak. Nallıhan Belediyesi, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Milletvekili Nevzat Ceylan'ın yürüttüğü Başkent Ankara Meclisi işbirliği ile 9-10 Haziran tarihinde düzenlenen "Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması"nda dereceye giren fotoğrafların sergi açılışı ve ödül töreni bugün 14.00'te Kentpark Alışveriş Merkezi'nde.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nallıhan Kuş Cenneti fotoğraf yarışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN