Taha Akgül unvanını geri almak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

OLIMPIYAT şampiyonu'ın başkenti'de bugün başlayacaköncesi açıklamalarda bulundu.nın başkenti'te geçen yıl düzenlenen'nda finalde'ye yenilen, özellikle rakibinin aşırı sevincinin kendisini çok hırslandırdığını söyledi.'na hazırız diyen, "Gerisi takdiri ilahi. Geçen sene kaybettiğimiz bir final vardı. Bu sene yine aynı rakiplerim olacak. En iyi rakiplerimden birisporcu. İlk tur, ikinci tur, final farketmiyor, bir şekilde karşılacağız gibi görünüyor. Hedefim üçüncü kez dünya şampiyonu olup kemeri ülkeme yeniden getirmek. Olimpiyatlar yaklaşıyor, hedefimiz. Bunlar da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tamamen hazırlığı" şeklinde görüş belirtti.'nda takım halinde de derece elde etmek istediklerine değindi. Takım olarak kazanmak istediklerini ifade eden Taha, "Takımımızın durumu çok iyi. Özellikleve, turnuvalarda topladıkları puanlarla seri başı oldu. 'Onların madalya şansı fazla' diyebilirim. Takım olarak ilk üçe giriyoruz. Takım halinde ilk üçte, dörtte oluruz." değerlendirmesinde bulundu.Kariyerindedünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunan, asıl hedefininolduğunu vurguladı., efsaneler arasına girmek istediğinin altını çizerek, "Hedefim yine'de olimpiyat şampiyonluğu. Orası benim için en büyük hedef. Olimpiyat şampiyonluğu herkesin hayalidir. Ben onu başardım ama şu an bile burada fedakarlık yapıyorsam bu tamamen benim istememle, hayalimle alakalı. Şu an dahi güreşi bıraksam, zaten tarihe geçmiş bir sporcuyum.sene sonra tarih kitaplarında aım görülecek. Bunuyaşlarında başarmış bir sporcuyum ama hedefim efsane olabilmek" diye konuştu.