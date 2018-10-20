Taha Akgül unvanını geri almak istiyor

OLIMPIYAT şampiyonu Taha
, Macaristan
'ın başkenti Budapeşte
'de bugün başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası
öncesi açıklamalarda bulundu. Fransa'
nın başkenti Paris
'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası
'nda finalde Gürcü Geno Petriashvili
'ye yenilen Taha
, özellikle rakibinin aşırı sevincinin kendisini çok hırslandırdığını söyledi. HEDEF 2020 ŞAMPİYONLUĞU Dünya Şampiyonası
'na hazırız diyen Akgül
, "Gerisi takdiri ilahi. Geçen sene kaybettiğimiz bir final vardı. Bu sene yine aynı rakiplerim olacak. En iyi rakiplerimden biri Gürcü
sporcu Petriashvili
. İlk tur, ikinci tur, final farketmiyor, bir şekilde karşılacağız gibi görünüyor. Hedefim üçüncü kez dünya şampiyonu olup kemeri ülkeme yeniden getirmek. Olimpiyatlar yaklaşıyor, hedefimiz 2020
. Bunlar da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tamamen hazırlığı" şeklinde görüş belirtti. Taha Akgül, Dünya Şampiyonası
'nda takım halinde de derece elde etmek istediklerine değindi. Takım olarak kazanmak istediklerini ifade eden Taha, "Takımımızın durumu çok iyi. Özellikle Fatih Erdin
ve Selahattin Kılıçsallayan
, turnuvalarda topladıkları puanlarla seri başı oldu. 'Onların madalya şansı fazla' diyebilirim. Takım olarak ilk üçe giriyoruz. Takım halinde ilk üçte, dörtte oluruz." değerlendirmesinde bulundu. EFSANE OLMAK İSTİYOR
Kariyerinde 6 Avrupa, 2
dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha
, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları
olduğunu vurguladı. Taha
, efsaneler arasına girmek istediğinin altını çizerek, "Hedefim yine 2020
'de olimpiyat şampiyonluğu. Orası benim için en büyük hedef. Olimpiyat şampiyonluğu herkesin hayalidir. Ben onu başardım ama şu an bile burada fedakarlık yapıyorsam bu tamamen benim istememle, hayalimle alakalı. Şu an dahi güreşi bıraksam, zaten tarihe geçmiş bir sporcuyum. 100
sene sonra tarih kitaplarında aım görülecek. Bunu 26-27
yaşlarında başarmış bir sporcuyum ama hedefim efsane olabilmek" diye konuştu.