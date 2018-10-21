420 muhtarla buluşma yarın

Ankara
?Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Tuna
, başkentin dört bir tarafında hizmet veren 420 muhtarla Haymana
'da bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkenti, başkentlilerle "ortak akıl" ilkesi çerçevesinde yönetmeye devam ediyor. Her hafta ilçe ziyaretleri gerçekleştiren ve başta vatandaşlar olmak üzere sivil toplum örgütleriyle, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Tuna, bu sefer başkentteki muhtarlarla bir araya gelecek. Haymana'da 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek "Büyük Buluşma
"da Başkan Tuna, 420 muhtar ile yüz yüze görüşecek. 25 ilçeden 420 muhtarın katılacağı "Büyük Buluşma"da muhtarlar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ayrı biriminin kuracağı stantlarda taleplerini de yazılı olarak iletecek. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel faaliyetlerden alt-üst yapı çalışmalarına kadar pek çok konudaki çalışmaların detayları muhtarlara anlatılacak.