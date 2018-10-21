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Türk ’ın ilk gençlik merkezi açıldı

Türk ’ın bünyesinde bir ilk olan Hamamönü’nde hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Türk Kızılay’ın ilk gençlik merkezi açıldı
Genç 'nın parçası olan gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle değerlendirmesini sağlamak, akranları ile bir araya gelerek gençlik faaliyetlerini planlayacakları bir alan oluşturmak ve topluma aktif bir birey olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Türk Kızılay'ına bağlı olarak kurulan kapılarını Hamamönü'de gençlere açtı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bugün gönüllülüğü, Kızılaycılığı insanların iliklerine kadar hissedebilecekleri bir akşam yaşıyoruz. Bu ulusal derneklerin, Kızılayların gücü buradan geliyor, toplumundan geliyor, gencinden geliyor, gönüllü olmasından geliyor. Karşılık beklemeksizin bir şeyler yapmak, topluma fayda sağlamak güdüsünden geliyor. Onun için yıkılmaz, onun için biriciktir, bir başka Kızılay ülkemizde olamaz. Onun için Kızılay Gençliği biriciktir. Bugün de Ankara Şubemizin önderliğinde Kızılay'da bir gençlik merkezi açıyoruz" dedi. Müzik dinletisinin de yapıldığı açılış akşamında Kızılay Başkanı Kınık da bağlama çaldı. İki kat olarak tasarlanan gençlik merkezinin giriş katı sesli salon ve kafeterya, üst katı ise sessiz salon ve kütüphane olarak hizmete sunuldu.
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Türk Kızılay’ın ilk gençlik merkezi açıldı
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