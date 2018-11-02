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Bütün eksikler tamamlanıyor

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Bütün eksikler tamamlanıyor
PURSAKLAR Belediyesi'nin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden biri olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını yerinde denetleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Havuz çalışmamız kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetinde olacak" dedi. Bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. İçerisinde asansör, bay-bayan spor salonufitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 çocuk havuzu, 2 adet sauna-buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 sınıf/kurs odası, 69 araçlık açık otoparkı bulunuyor.
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