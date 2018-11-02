Bütün eksikler tamamlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

'nin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden biri olaninşaatını yerinde denetleyen, "Havuz çalışmamız kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetinde olacak" dedi. Bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. İçerisinde asansör, bay-bayan spor salonufitness salonu, kafeterya,kişilik seyirci kapasiteli 1 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 çocuk havuzu, 2 adet sauna-buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 sınıf/kurs odası, 69 araçlık açık otoparkı bulunuyor.