Etimesgut 5. tura yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

4. turunda, sahasında karşılaştığı'uyenerek 5. Tur'a yükseldi.'un gollerinivekaydetti.'de mücadele eden başkent temsilcisi'de mücadele edenile karşı karşıya geldi.'nda oynanan maçta,güçlü rakibinimağlup ederek kupada bir üst tura yukseldi.'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikadave 65. dakikadakaydetti. Karşılaşmaya etkili başlayan tarafoldu. Başkent ekibi 35. dakikada'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. İkinci 45 dakikada da etkili oyununu sürdüren. dakikada'in golü ile farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor 73. dakikadaile farkı 1'e indirdi.