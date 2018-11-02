Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Etimesgut 5. tura yükseldi

Etimesgut 5. tura yükseldi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.11.2018
Etimesgut 5. tura yükseldi
ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turunda Etimesgut Beldiyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 yenerek 5. Tur'a yükseldi. Etimesgut Belediyespor'un gollerini Ömer ve Erçin kaydetti. TFF 2. Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Etimesgut Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, Etimesgut Belediyespor güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yukseldi. Etimesgut Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ömer Esenkaya ve 65. dakikada Erçin kaydetti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Etimesgut oldu. Başkent ekibi 35. dakikada Ömer'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. İkinci 45 dakikada da etkili oyununu sürdüren Etimesgut 65. dakikada Erçin'in golü ile farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor 73. dakikada Onur ile farkı 1'e indirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Etimesgut 5. tura yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN