Etimesgut 5. tura yükseldi

ZIRAAT Türkiye Kupası
4. turunda Etimesgut Beldiyespor
, sahasında karşılaştığı İstanbulspor
'u 2-1
yenerek 5. Tur'a yükseldi. Etimesgut Belediyespor
'un gollerini Ömer
ve Erçin
kaydetti. TFF 2. Lig
'de mücadele eden başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor
, Spor Toto 1. Lig
'de mücadele eden İstanbulspor
ile karşı karşıya geldi. Etimesgut Atatürk Stadı
'nda oynanan maçta, Etimesgut Belediyespor
güçlü rakibini 2-1
mağlup ederek kupada bir üst tura yukseldi. Etimesgut Belediyespor
'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ömer Esenkaya
ve 65. dakikada Erçin
kaydetti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Etimesgut
oldu. Başkent ekibi 35. dakikada Ömer
'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. İkinci 45 dakikada da etkili oyununu sürdüren Etimesgut 65
. dakikada Erçin
'in golü ile farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor 73. dakikada Onur
ile farkı 1'e indirdi.