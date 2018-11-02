Ormanspor siftah yaptı

BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
'nda mücadele eden OGM Ormanspor
, D Grubu
'ndaki ikinci maçında Rusya
'nın WBC Enisey
ekibi ile karşı karşıya geldi. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip WBC Enisey
, ilk periyotu 23-20
önde kapattı. GERİDEN GELİP KAZANDILAR
İkinci periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Rus
ekibi, soyunma odasına 47-45
önde gitti. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda daha etkili bir oyun sergileyen OGM Ormanspor
, 9
sayılık farkla 70-61
kazandı. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen başkent ekibi karşılaşmadan 82-74
galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. OGM Ormanspor
'da 24
sayıyla oynayanan Copper
, maçın en skorer ismi oldu. Başkent ekibi gruptaki üçüncü maçında 7 Kasım Çarşamba
günü Romanya
'nın ACS Sepsi
takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Yunus Emre ÖZTAŞ