Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ormanspor siftah yaptı

Ormanspor siftah yaptı

FIBA Kadınlar ’nda mücadele eden OGM Ormanspor, D Grubu ikinci maçında konuk ettiği WBC Enisey’i 82-74 yendi ve ilk galibiyetini aldı

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Ormanspor siftah yaptı
BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden OGM Ormanspor, D Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya'nın WBC Enisey ekibi ile karşı karşıya geldi. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip WBC Enisey, ilk periyotu 23-20 önde kapattı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR
İkinci periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Rus ekibi, soyunma odasına 47-45 önde gitti. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda daha etkili bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, 9 sayılık farkla 70-61 kazandı. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen başkent ekibi karşılaşmadan 82-74 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. OGM Ormanspor'da 24 sayıyla oynayanan Copper, maçın en skorer ismi oldu. Başkent ekibi gruptaki üçüncü maçında 7 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Yunus Emre ÖZTAŞ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanspor siftah yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN