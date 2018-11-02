Ormanspor siftah yaptı

BUGÜN NELER OLDU

'nda mücadele eden'ndaki ikinci maçında'nınekibi ile karşı karşıya geldi.'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip, ilk periyotuönde kapattı.İkinci periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyenekibi, soyunma odasınaönde gitti. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda daha etkili bir oyun sergileyensayılık farklakazandı. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen başkent ekibi karşılaşmadangalip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.'dasayıyla oynayanan, maçın en skorer ismi oldu. Başkent ekibi gruptaki üçüncü maçındagünü'nıntakımı ile deplasmanda karşılaşacak. Yunus Emre ÖZTAŞ