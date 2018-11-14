Ankapark’ta sona doğru

BUGÜN NELER OLDU

Danışma Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2019 Mart ayında projenin açılışını yapmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Ankara'nın yanı sıra diğer şehirlerden ve yurt dışından ziyaretçilerin Ankapark'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ilk yıl 5 milyon ziyaretçinin hedeflendiği kaydedildi. Ankapark'ın ilk yılında sadece Rusya, Çin ve Ortadoğu'dan 300 bin turistin ağırlanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Ankapark'ın işletmeye alınması için gereken bütün yatırımı tamamlamayı taahhüt eden GBM Çelik OGG'nin, kiralama bedeli olarak yıllık 26 milyon 400 bin lira ve ayrıca gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesine ödeyeceğine vurgu yapıldı.İlk etapta sabah 10.00'dan gece 02.00'ye kadar hizmet verecek Ankapark'ta oyun alanlarından alışveriş ve kafe bölümüne bin 217 eğlence ünitesi hizmet verecek. Ankapark kendi enerjisini üretecek ve otopark alanına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde parkta, harcanan enerji güneşten kazanılacak. Açılış itibarıyla 2 bin kişi istihdam edilecek.