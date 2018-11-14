Milli sporcu Ferhat Arıcan, Türk
cimnastiğinin son yıllarda çok önemli bir gelişim içine girdiğini ve yükseldiğini belirterek, "Ekol ülkeler bizden korkmaya başladı" dedi. Sporcular olarak sporda büyük önemi olan takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayan Ferhat
, "Bu jenerasyon gerçekten çok farklı. Tarihin en iyi takımı diyebiliriz. Dünya Şampiyonası
'nda ilk 24 takım arasına girmemiz, Avrupa Şampiyonası
'nda final yapmamız bizi çok motive ediyor. Beraber çalışmayı seviyoruz ve hedefe odaklı ilerliyoruz. Yaşlarımızın birbirine yakın olması daha da iyi anlaşmamızı sağlıyor. Herkes birbirini hedefe yönlendirmeye çalışıyor. Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz" diye konuştu. ÖNCELİK TAKIMIN Ferhat Arıcan
, 2020 Olimpiyatları
'nda takım
olarak yer almanın öncelikli
hedefleri olduğunun
altını çizerek, "2016
'daki Olimpiyat Oyunları
'na
sadece ben gitmiştim. Şimdi
hedef büyüttük ve takım
olarak gitmek için elimizden
gelenin en iyisi yapmaya
çalışıyoruz. Takımı
düşündükçe, takıma katkı
verdikçe bireysel hedefi de
yükseltmiş oluyorsunuz.
İkisi birbiriyle doğru orantılı.
Takım olarak geldiğimiz
noktadan memnunuz
ama yeterli görmüyoruz.
Olimpiyatlara gittiğimiz takdirde
çok fazla final yapacağımıza
ve madalya alacağımıza
inanıyorum" dedi. TAKIM OLARAK TARİH YAZIYORUZ MILLI
sporcu Ferhat Arıcan
, Türk
cimnastiğinin daha önceki yıllarda
takım olarak olimpiyatlarda yer
almadığını, 2020
yılında bunu başarmak
istediklerini ifade etti.Ferhat
önlerine koydukları hedeflerin sporcular
üzerinde bir baskı oluşturmadığını,
aksine kendilerini daha da
motive ettiğinin altını çizdi.