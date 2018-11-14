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‘Ekol ülkeler bizden korkmaya başladı’

Milli sporcu Ferhat, Türk cimnastiğinin gelişimi ve milli takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Giriş Tarihi: 14.11.2018
‘Ekol ülkeler bizden korkmaya başladı’
Milli sporcu Ferhat Arıcan, Türk cimnastiğinin son yıllarda çok önemli bir gelişim içine girdiğini ve yükseldiğini belirterek, "Ekol ülkeler bizden korkmaya başladı" dedi. Sporcular olarak sporda büyük önemi olan takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayan Ferhat, "Bu jenerasyon gerçekten çok farklı. Tarihin en iyi takımı diyebiliriz. Dünya Şampiyonası'nda ilk 24 takım arasına girmemiz, Avrupa Şampiyonası'nda final yapmamız bizi çok motive ediyor. Beraber çalışmayı seviyoruz ve hedefe odaklı ilerliyoruz. Yaşlarımızın birbirine yakın olması daha da iyi anlaşmamızı sağlıyor. Herkes birbirini hedefe yönlendirmeye çalışıyor. Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.

ÖNCELİK TAKIMIN
Ferhat Arıcan, 2020 Olimpiyatları'nda takım olarak yer almanın öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek, "2016'daki Olimpiyat Oyunları'na sadece ben gitmiştim. Şimdi hedef büyüttük ve takım olarak gitmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Takımı düşündükçe, takıma katkı verdikçe bireysel hedefi de yükseltmiş oluyorsunuz. İkisi birbiriyle doğru orantılı. Takım olarak geldiğimiz noktadan memnunuz ama yeterli görmüyoruz. Olimpiyatlara gittiğimiz takdirde çok fazla final yapacağımıza ve madalya alacağımıza inanıyorum" dedi.

TAKIM OLARAK TARİH YAZIYORUZ
MILLI sporcu Ferhat Arıcan, Türk cimnastiğinin daha önceki yıllarda takım olarak olimpiyatlarda yer almadığını, 2020 yılında bunu başarmak istediklerini ifade etti.Ferhat önlerine koydukları hedeflerin sporcular üzerinde bir baskı oluşturmadığını, aksine kendilerini daha da motive ettiğinin altını çizdi.
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