BUGÜN NELER OLDU

Milli sporcucimnastiğinin son yıllarda çok önemli bir gelişim içine girdiğini ve yükseldiğini belirterek, "Ekol ülkeler bizden korkmaya başladı" dedi. Sporcular olarak sporda büyük önemi olan takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayan, "Bu jenerasyon gerçekten çok farklı. Tarihin en iyi takımı diyebiliriz.'nda ilk 24 takım arasına girmemiz,'nda final yapmamız bizi çok motive ediyor. Beraber çalışmayı seviyoruz ve hedefe odaklı ilerliyoruz. Yaşlarımızın birbirine yakın olması daha da iyi anlaşmamızı sağlıyor. Herkes birbirini hedefe yönlendirmeye çalışıyor. Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.'nda takımolarak yer almanın önceliklihedefleri olduğununaltını çizerek, "'daki'nasadece ben gitmiştim. Şimdihedef büyüttük ve takımolarak gitmek için elimizdengelenin en iyisi yapmayaçalışıyoruz. Takımıdüşündükçe, takıma katkıverdikçe bireysel hedefi deyükseltmiş oluyorsunuz.İkisi birbiriyle doğru orantılı.Takım olarak geldiğimiznoktadan memnunuzama yeterli görmüyoruz.Olimpiyatlara gittiğimiz takdirdeçok fazla final yapacağımızave madalya alacağımızainanıyorum" dedi.sporcucimnastiğinin daha önceki yıllardatakım olarak olimpiyatlarda yeralmadığını,yılında bunu başarmakistediklerini ifade etti.önlerine koydukları hedeflerin sporcularüzerinde bir baskı oluşturmadığını,aksine kendilerini daha damotive ettiğinin altını çizdi.