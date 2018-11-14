Emanet yerini bulsun

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ'da yaşayan 56 yaşındaki ahşap sanatı ustası Necmi Görmez, eşi ve çocukları ile birlikte, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir duvar saati yapmaya karar verdi. Emekli ve 4 çocuk babası olan Görmez, çam ağacı ve venge ağacından yaptığı saatin üzerine 1453 tane pırlanta işleyerek içine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdı. Bu sene saatin yapımını bitiren ahşap ustası 4 senedir emek harcadığı duvar saatini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Necmi Görmez sabırla yaptığı saatin, sabırla yerini bulmasını bekliyor.40 yıldır ahşap sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Necmi Görmez, saati 4 yılda çok emek harcayarak, sabırla yaptığını belirtti. Saati eşi ve çocuklarının da desteğiyle ailecek yaptıklarını vurgulayan Görmez, "Devletin en büyük kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çam sakızı çoban armağanı bir hediyem olsun istedim. 2014 yılında da eşim ve çocuklarımla beraber bu çalışma içerisine girdim. Bir duvar saati yaptım. Saatin ana gövdesinde çam ağacı ve venge ağacını kullandım. Saatin üzerine 1453 tane pırlanta işledim. Led ışıklandırma yaptım. Saatin içine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdım" dedi. Saati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak için çok çaba sarf ettiğini ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten Görmez, "Bu saati emekli maaşımdan artırıp aldığım malzemelerle yaptım. Saati bitirdim ancak bir türlü Cumhurbaşkanı'na ulaştıramadım. Belediyelere gittim, Kültür Bakanlığı'na gittim. Kimse sesimi duymadı. Türkiye'nin en büyük iç mekan duvar saati olduğu için taşıması çok zor. Saate 20 bin lira değer biçtiler ama satmak istemedim. Ben bu saati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptım ve ona hediye etmek istiyorum. 4 senedir titizlikle yaptığım emanetin yerini bulmasını istiyorum. Gönül ister ki dünyada eşi benzeri bulunmayan hediyeler yapabileyim. Ama elimden bu kadarı geliyor" ifadelerini kullandı.