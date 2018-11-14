Şırnak gazisi Altıok muhtar adayı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Piyade Komando Onbaşı olarak vatani görevini sürdürürken roket atarın elinde patlaması sonucu kalbinden ve göğüs kafesinden ağır yaralanan Gazi Sercan Altıok Mamak Abidinpaşa'da muhtar adayı oldu. Oğlunun öğrenim gördüğü ilkokuldaki 'sınıf babalığı' yaptığı dönemde insanlara hizmet etme mutluluğunu yaşadığı için bu kararı aldığını belirten Altıok, "Başta gazi aileleri olmak üzere tüm yaşlı ve engelli insanlarımıza hizmet sunmak için yola çıktım" dedi. Abidinpaşa Mahallesi'nde başta, şehit yakınları ve gazilere hak ettikleri hizmeti sunmak için çalışacağını belirten Altıok, sokak hayvanları konusunda da yeni projeler ürüteceğini vurguladı.