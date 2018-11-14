Ziraat Bankası turu geçmek istiyor

VOLEYBOLDA Erkekler CEV Challenge Kupası
eleme turu rövanş
maçında Ziraat Bankası
, bu akşam
Kosova ekibi Luboteni'yi konuk edecek. Seyrantepe Spor Salonu
'nda oynanacak
maç saat 19.00
'da başlayacak. Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası
eleme
turunda mücadele eden Ziraat Bankası
,
eleme turu rövanş maçında Kosova
ekibi Luboteni
ile Diyarbakır
'da karşılaşacak.
İlk maçı 3-0
kazanan başkent ekibi, rakibiyle
rövanş mücadelesini Diyarbakır
'da
yapacak. Saat 19.00
'da başlayacak
maç Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu
'nda oynanacak. Ziraat Bankası
, Balkan Kupası
'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası
'na eleme turundan
katılma hakkı elde etmişti. Başkent
ekibi bu maçı kazanarak CEV Challenge Kupası
gruplarına adını yazdırmak istiyor.