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Ziraat Bankası turu geçmek istiyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018
Ziraat Bankası turu geçmek istiyor
VOLEYBOLDA Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turu rövanş maçında Ziraat Bankası, bu akşam Kosova ekibi Luboteni'yi konuk edecek. Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turunda mücadele eden Ziraat Bankası, eleme turu rövanş maçında Kosova ekibi Luboteni ile Diyarbakır'da karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kazanan başkent ekibi, rakibiyle rövanş mücadelesini Diyarbakır'da yapacak. Saat 19.00'da başlayacak maç Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanacak. Ziraat Bankası, Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etmişti. Başkent ekibi bu maçı kazanarak CEV Challenge Kupası gruplarına adını yazdırmak istiyor.
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Ziraat Bankası turu geçmek istiyor
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