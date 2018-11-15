AK Partili gençlerden Başkan Tuna’ya ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve teşkilat üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Gençler, Başkan Tuna ile şehir yönetiminden yaklaşan yerel seçimlere kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulundu. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri Başkan Tuna'ya, başkentte yaşayan gençlerin taleplerini de iletti. Lise ve üniversite öğrencilerinin Başkan Tuna'dan en çok Metro ve Ankaray hatlarını artırmasını istediklerini belirten AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Başkan Tuna'nın Raylı Sistemler konusunda anlattığı yeni projeler hakkında da bilgi aldı. Başkentte göreve geldiği ilk günden itibaren raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tuna, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmaları var. Biz de yoğun çalışıyoruz bu konuda ancak bu çalışmalar bugünden yarına hemen hayata geçirilemiyor. Özellikle planlama ve alt yapıya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdiden yapılması lazım ki inşaat maliyeti makul olsun. Neticede yapılan çalışmalar ve harcamalar milli servet" dedi.