Başkan akıllı şehircilik fuarında

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13-15 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük akıllı kentler etkinliği olan "Smart City Expo Dünya Kongresi"ne (SCEWC) katıldı. Huawei'nin ana sponsorluğunu yaptığı fuar alanında Başkan Yaşar, akıllı şehircilik uygulamalarının örneklerini ve son teknoloji ürünlerini inceledi. Merkezi şehir yönetim sistemlerinin oldukça dikkat çektiği fuarda, dünyanın dört bir tarafında yürütülen akıllı kent çalışmaları "Sinir Sistemi, Yeni Nesil Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Akıllı Şehirlere Öncü" sloganıyla sunuldu. Şehircilikle ilgili her konunun masaya yatırıldığı etkinlikte, dünyaca tanınmış kurum, kuruluş ve şirketler teknoloji ürünlerini tanıttı.