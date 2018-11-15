Dünya Kupası’nı hediye edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

MILLI oyuncu,'nda şampiyonluk için çok odaklandıklarını ancak ikincilikte kaldıklarını dile getirdi. Beklemedikleri bir sonuçla organizasyonu tamamladıklarını vurgulayan, "açıkladığı gibi yenmek de var yenilmek de. Biz elimizden geldiği şekilde futbolumuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik.yılında'nı kazanarak'a hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.'de terörle mücadelede'da mayına basması sonucu sol diz altını kaybettiğini ve'daki tedavi sürecinde ampute futbolla tanıştığını kaydetti.Ampute futbolla başladığı ilk günlerde zorlandığını anlatan milli futbolcu, "İki değnek üzerinde oynamak kolay değil. Zamanla her türlü engelin aşılabildiğini öğrendik. Şu an profesyonel denilebilecek şekilde futbol oynuyorum. Bunun neticesinde de milli takıma yükseldim. Burada da dünya kupası heyecanını yaşadık.'deşampiyonu olduk.kupasına daşampiyonu apoleti ile gittik. 'Tek ayak, tek yürek, tek hedef' parolasıyla yola çıktık. Dünya şampiyonasında kupayı getirmek için herkes birbirine kenetlendi. İyi bir kamp geçirdik, zorlu kamplar geçirdik. Maçlarımız çok iyi skorlarla bitti fakat final maçında heyecan mı yaptık yoksa şampiyonluğu erken mi kutladık bilmiyorum.biten bir beraberlik vardı. Penaltılarda şansız bir penaltı vuruşu ile'nı ikinci olarak bitirdik" dedi.