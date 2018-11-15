Güçlüler süper gidiyor

11'İN

FATY

BUGÜN NELER OLDU

6 yıl aradan sonra yükseldiği'de çıktığımaçtagalibiyetmağlubiyet 1 de beraberlik alan, ligin geride kalanhaftalık periyodunda başarılı bir grafik çizdi. Başkent ekibi topladığıpuanlavegibi takımları geride bırakarak. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerpuan,3 puan,veisepuan fark attı.'ın öğrencileri çıktığılig maçında rakip filelere toplamgol bırakırken, kalesindegol gördü.'nün attığı 15 golün 4'ünde imzası olantakımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.'igolü bulunantakip ediyor.veise 3'er asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor. Atılangolün'ü yeni transferlerin ayağından geldi.vegeçen seneden takımda olup bu sene ligde gol atan oyuncular oldu.Özgenç ve Faty ligde oynanan 12 maçın hepsinde sahada kalarak en çok forma giyen isim oldu.vemaçta forma giyen Yalçın ve Pinto takip etti. Takımda en çok oynayan diğer oyuncular ise 10'ar maçla, Mokhtar,veoldu. Başkent ekibi ilginç bir istatistiğe imza attı. Akhisarspor, B.B Erzurumspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor,ile oynadığı maçın ardından teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.