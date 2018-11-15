Güçlüler süper gidiyor

6 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig
'de çıktığı 12
maçta 6
galibiyet 5
mağlubiyet 1 de beraberlik alan Ankaragücü
, ligin geride kalan 12
haftalık periyodunda başarılı bir grafik çizdi. Başkent ekibi topladığı 19
puanla Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Trabzonspor
ve Bursaspor
gibi takımları geride bırakarak 6
. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'a 1
puan, Trabzonspor'a
3 puan, Bursaspor
ve Fenerbahçe'ye
ise 6
puan fark attı. EN GOLCÜ EL KABİR İsmail Kartal
'ın öğrencileri çıktığı 12
lig maçında rakip filelere toplam 15
gol bırakırken, kalesinde 13
gol gördü. Ankaragücü
'nün attığı 15 golün 4'ünde imzası olan Mostapha El Kabir
takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. El Kabir
'i 3
golü bulunan Ricardo Faty
takip ediyor. Youness Mokhtar
ve Thievy Bifouma
ise 3'er asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor. Atılan 15
golün 13
'ü yeni transferlerin ayağından geldi. Kenan
ve İlhan
geçen seneden takımda olup bu sene ligde gol atan oyuncular oldu. 11'İN DEĞİŞMEZLERİ FATY&ERDEM ERDEM
Özgenç ve Faty ligde oynanan 12 maçın hepsinde sahada kalarak en çok forma giyen isim oldu. Faty
ve Erdem'i 11
maçta forma giyen Yalçın ve Pinto takip etti. Takımda en çok oynayan diğer oyuncular ise 10'ar maçla Kenan
, Mokhtar, Bifouma
, El Kabir
ve İlhan
oldu. Başkent ekibi ilginç bir istatistiğe imza attı. Akhisarspor, B.B Erzurumspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor, Ankaragücü
ile oynadığı maçın ardından teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.