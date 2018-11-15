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Güçlüler süper gidiyor

Spor Toto ’de 12 maç sonunda topladığı 19 puanla 6. sırada yer alan gücü, sergilediği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımları geride bıraktı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018
Güçlüler süper gidiyor
6 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyet 1 de beraberlik alan Ankaragücü, ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda başarılı bir grafik çizdi. Başkent ekibi topladığı 19 puanla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımları geride bırakarak 6. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'a 1 puan, Trabzonspor'a 3 puan, Bursaspor ve Fenerbahçe'ye ise 6 puan fark attı.

EN GOLCÜ EL KABİR
İsmail Kartal'ın öğrencileri çıktığı 12 lig maçında rakip filelere toplam 15 gol bırakırken, kalesinde 13 gol gördü. Ankaragücü'nün attığı 15 golün 4'ünde imzası olan Mostapha El Kabir takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. El Kabir'i 3 golü bulunan Ricardo Faty takip ediyor. Youness Mokhtar ve Thievy Bifouma ise 3'er asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor. Atılan 15 golün 13'ü yeni transferlerin ayağından geldi. Kenan ve İlhan geçen seneden takımda olup bu sene ligde gol atan oyuncular oldu.

11'İN DEĞİŞMEZLERİ FATY&ERDEM
ERDEM Özgenç ve Faty ligde oynanan 12 maçın hepsinde sahada kalarak en çok forma giyen isim oldu. Faty ve Erdem'i 11 maçta forma giyen Yalçın ve Pinto takip etti. Takımda en çok oynayan diğer oyuncular ise 10'ar maçla Kenan, Mokhtar, Bifouma, El Kabir ve İlhan oldu. Başkent ekibi ilginç bir istatistiğe imza attı. Akhisarspor, B.B Erzurumspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor, Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.
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Güçlüler süper gidiyor
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