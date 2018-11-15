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Lise öğrencilerine başkanlık dersi

Giriş Tarihi: 15.11.2018
Lise öğrencilerine başkanlık dersi
KEÇIÖREN Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Gençlik Buluşması programı bu hafta Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, konuşmacı olduğu söyleşide okul, meslek ve siyaset hayatına dair deneyimlerini anlattı. Söyleşinin ardından soru-cevap faslına geçildi. Ak, öğrencilerin çeşitli alanlarda uzmanlaşarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Ak, Keçiören Belediyesi özelinde yerel yönetimlere ilişkin genel bilgilendirmede bulundu.
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Lise öğrencilerine başkanlık dersi
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