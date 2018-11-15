Sahte yüzler çökertildi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA, İzmir ve İstanbul'da kendilerini devlet kurumlarında üst düzey yönetici olarak tanıtan ve bu yollarla banka ile şahısları dolandıran 15 kişilik dolandırıcılık çetesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 Kasım'da eş zamanlı olarak 'sahte yüzler' operasyonu sonucu çökertildi. Toplam 3 ay boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde devlet tarafından orman vasfını yitirmiş , kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış ,2 B arazilerini satmak vaadiyle de şahısları dolandırdıkları belirlendi. Kendilerini Afrin Operasyonu'nu yöneten MİT Daire Başkanı, İhale Komisyon Başkanı ve bakan danışmanı olarak da tanıtan şüphelilerinden örgüt lideri Metin Ş.isimli şahsın İstanbul'dan konuyu yönettiği de tespit edildi. Adliyeye çıkarılan şahısların tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hasan Ş, Metin Ş, Efkan Y isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.