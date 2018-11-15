Spikerlik yarışmasının finali 24 Kasım’da

BUGÜN NELER OLDU

ANKAMALL'UN geçtiğimiz yıl başlattığı "ANKAmall TV Spikerleri" yarışmasında bu yılın başvuruları sona erdi. Yüzlerce spiker adayının başvuru yaptığı yarışmada adaylar 24 Kasım'da gerçekleşecek büyük finalde jürinin karşısına geçecekler. Büyük finalde başarılı olan, spikerlik ve sunuculuk mesleğine gönül vermiş ve yetenekli gençler yıl boyunca hayallerini süsleyen mesleği Türkiye'nin ilk ve tek alışveriş kanalı ANKAmall TV'de gerçekleştirme şansı yakalayacaklar. ANKAmall yönetiminin verdiği bilgiye göre bu proje ile gençlere yeni kanallar, tecrübe kazanacakları ya da tecrübelerini geliştirecekleri bir çalışma alanı sunmak amaçlanıyor. Finale kalan 24 finalistten seçilen 12 kişi yıl boyunca haber, röportaj ve çeşitli programlarla izleyicilerin karşısında olacaklar.