Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (TOBB ETÜ) 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni ile 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi. Aynı zamanda üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı olan Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitime yatırımın, ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu söyledi. Dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasına girdiklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Times Higher Education'ın verilerine göre, dünyada 2000'den sonra kurulan milenyum üniversitelerinin arasına Türkiye'den girmeyi başaran tek üniversiteyiz" ifadelerini kullandı. TOBB ETÜ'nün, dünyaya teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Biyomedikal Mühendisliği bölümümüzden Dr. Ersin Emre Ören'in, ABD'de iki üniversiteyle birlikte yaptığı çalışma Nature Nanotechnology dergisinde yayımlandı. Hocamın ekibiyle birlikte icat ettiği 'nano ölçekli biyo-dedektör', insan DNA'sından elektrik akımı geçirerek kanseri daha erken tespit edebilmenin önünü açacak. Gördüğünüz gibi attığımız tohum tuttu" diye konuştu. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak da iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel rekabet koşullarını dikkate alarak lider, girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi. Törene katılan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.



ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

EĞITIMDE fırsat eşitliğini sağlamak istediklerini, bu nedenle yıl içinde yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimizi TOBB ETÜ'lü yapmak için elimizi taşın altına koyduk. TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı'nı hayata geçirdik. Programla bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB ETÜ'lü oldu" ifadelerini kullandı