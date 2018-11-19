Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Ertürk’e anlamlı ödül

Başkan Ertürk’e anlamlı ödül

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Başkan Ertürk’e anlamlı ödül
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Ankara ve Anadolu Konfederasyonu tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk, BAŞKON tarafından hayata geçirilen 'Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. BAŞKON Başkanı Mehmet Akyol tarafından projeye ilişkin bilgi veridi. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve projeye katkılarından dolayı anlamlı bir ödüle layık görülen Başkan Ertürk ödülünü, BAŞKON yönetim kurulu üyelerinin elinden aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Ertürk’e anlamlı ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN