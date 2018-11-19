Başkan Ertürk’e anlamlı ödül

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KahramankazanBelediye Başkanı Lokman Ertürk, okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Ankara ve Anadolu Konfederasyonu tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk, BAŞKON tarafından hayata geçirilen 'Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. BAŞKON Başkanı Mehmet Akyol tarafından projeye ilişkin bilgi veridi. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve projeye katkılarından dolayı anlamlı bir ödüle layık görülen Başkan Ertürk ödülünü, BAŞKON yönetim kurulu üyelerinin elinden aldı.