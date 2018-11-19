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Başkent derbisi ’nın

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018
Başkent derbisi Karayolları’nın
VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Karayolları, Halkbank 3-0 mağlup etti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi 5. haftada başkent derbisine sahne oldu. TVF Başkent Salonu'nda oynanan maçta Karayolları Halkbank'ı 3-0 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Karayolları oldu. İlk set 26-24 Karayolları'nın üstünlüğü ile geçildi. İkinci sette de rakibine üstünlük kuran Karayolları, seti 25-23 önde tamamladı. Son set kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 4 sayı uzayan seti Karayolları 29-27, maçı da 3-0 kazandı
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Başkent derbisi Karayolları’nın
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