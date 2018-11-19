Başkent derbisi Karayolları’nın

VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi
'nin
5. hafta mücadelesinde Karayolları
, Halkbank
'ı
3-0 mağlup etti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi
5.
haftada başkent derbisine
sahne oldu. TVF Başkent Salonu
'nda oynanan
maçta Karayolları Halkbank'ı 3-0
yendi.
Karşılaşmaya hızlı
başlayan taraf Karayolları
oldu. İlk set 26-24
Karayolları'nın üstünlüğü
ile geçildi. İkinci sette de
rakibine üstünlük kuran
Karayolları, seti 25-23
önde tamamladı. Son set
kıran kırana bir mücadeleye
sahne oldu. 4 sayı
uzayan seti Karayolları 29-27
, maçı da 3-0
kazandı