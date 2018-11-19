Başkentte kaçakçılıkla mücadele sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte2 ayrı operasyonda faturasız 180 kol saati, gümrük kaçağı 722 çakmak ve elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Oran Mahallesi'nde faaliyet gösteren tütün mamülleri satılan iş yerinde, gümrüksüz getirilen çakmak, elektronik sigara gibi ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İş yeri sahibi Fatih P, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde gümrük kaçağı 722 çakmak ve elektronik sigara ile 225 gram kehribar kolye buldu. 2. operasyonda, Oğuzlar Mahallesi 1371'inci Cadde'de bir otomobilde 180 değişik marka ve modelde kol saati ele geçirdi.