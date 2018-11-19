Chp’li taşdelen Çankaya'yı satıyor

Çankaya Belediye Başkanlığı'na CHP'den ikinci kez aday gösterilen Başkan Alper Taşdelen, adaylığının açıklanmasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye personelini toplayarak kutlama yapmıştı ve ikinci dönemin startının verildiğini açıklamıştı. Katıldığı birçok programda Çankaya'nın en değerli arazilerini yeşil alana çevirdiklerini belirten Alper Taşdelen ikinci dönemin ilk icraatlarına arsa satışlarıyla başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ilçenin en değerli 17 arazisini satışa sundu. Arsa satışları yarın Çankaya Belediyesi'nin Ziya Gökalp Caddesi'ndeki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

81 MİLYON TL'LİK SATIŞ

Arsaların kapalı teklif usulü satılacağını duyuran Çankaya Belediyesi, toplam 17 araziyi satacak. Çayyolu, Alacaatlı, İlker, İmrahor ve Mustafa Kemal gibi çeşitli mahallelerde satışa sunulacak arsaların toplam muammen bedeli ise 81 milyon TL olarak belirlendi. Arsaların en değerlisi ise imarda ticaret alanı olarak gözüken ve 25 milyon 427 bin TL'lik değer biçilen Yıldızevler'deki 4 bin metrekarelik arazi olarak belirlendi. Çayyolu'ndaki 4 bin 500 metrekarelik bir başka konut arazi 20 milyon TL'den, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki sağlık ocağı arazisi ise 9 milyon TL'den satışa sunulacak.

AK Parti: Yine yanılmadık

çankaya Belediyesi'nin arsa satışına tepki gösteren AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Esra Hüsrev, "Geçen ay bütçe görüşmelerinde gayrimenkul sermaye gider kaleminin 87 milyon Türk Lirası olduğunu gördüğümüzde burada ciddi bir arsa satışı olacağını ve bu rakamın da 80 milyon TL olacağını tahmin etmiştik yanılmadık. İhaleyle satışı yapılacak arsaların değeri de tam da bu kadar. Burada bir günde elden çıkarılması hedeflenen arsa satışı ve geliri oldukça yüksek… Önümüzdeki günlerde bu gelirin nerelere harcandığını da umarım görüyor oluruz. Zira Taşdelen'in adaylığı açıklanır açıklanmaz ilk gündeminin bu arsa satışları olması oldukça manidar" dedi.