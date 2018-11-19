Çocuklar sporla telefonu bırakıyor

Grubun kurucularından IAFF Çocuk Atletizm Eğitmeni Fatma Gülmez Kids Athletic hakkında bilinmeyenleri SABAH Ankara'ya anlattı. Amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek ve spor kültürünü erken yaşta aşılamak olduğunun altını çizen Fatma Gülmez, "İlk başta çalışmalarımızı okulda yapıyorduk. Sonradan bu işin sadece okullardaki ders saatlerinde olmayacağını, farklı kitlelere de ulaşmamız gerektiğini düşündük ve böylece Kids Athletic'i kurduk. 4-12 yaş gurubundaki tüm çocukları bu gruba davet ettik. Çocukları dijital bağımlılıktan kurtararak, onlara sporu sevdirmek istiyoruz" diye konuştu.

SPOR YAPIP EĞLENDİLER

Aynı zamanda okul öncesi öğretmeni olduğunu belirten Gülmez, "IAAF Çocuk Atletizm Eğitmeni sertifikası aldım. 3 yıl boyunca kendi okulumdaki 14 sınıfı çalıştırdım. Çalışmalarımın sonucunda çok güzel geri dönüşler aldım. Çocukların sosyalleşmelerinde, bilişsel gelişimlerinde ve fiziksel gelişimlerinde büyük destekler gördük. Çocuklar hem spor yaparken eğlendiler, hem de eğlendikleri zaman kendi potansiyellerini daha çok ortaya çıkarma şansı buldular"

ÇOCUKLARIN teknolojik aletlerle çok erken yaşta tanıştıklarını söyleyen eğitmen, "Günümüzde çocuklarımız 6 aydan sonra teknolojik aletlerle tanışıyorlar. Anneler çocuklarına mamalarını cep telefonlarını açarak yediriyorlar. Çocuklar daha 1 yaşına bile basmadan dijital aletlere alışıyorlar. 3-5 çocuk bir araya geldiklerinde ne yapacaklarını bilemeyip gidip anne-babalarından telefon istiyorlar. Bizim eğitimci olarak buna dur dememiz gerektiğini ve bunu değiştirmemiz gerektiğini düşündük. Bu yüzden dedik ki; 'Tablet ve telefonları bırakıp koşmaya var mısınız?'" ifadelerini kullandı. Son olarak Akdoğan Çocuk Spor Akademisi'nin destekleriyle çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Gülmez, "Milli sporcular Alper Kulaksız ve Onur Sadıkoğlu bizim diğer antrenörlerimiz. Çocuklara kendi branşlarına yönelik antrenman programları yaptırıyorlar. Sporda çocuk antrenör ve veli iş birliğinin olduğuna inanan birisiyim. Bu bağlar sağlam olduğu takdirde çocukların gelecekte sağlam adımlar atacağından da eminim. Spor konusunda anne-babaların çocuklarına örnek olması gerekirken, çocukların anne-babalarına örnek olmasını istiyoruz. Ben ve ekibim bunun için buradayız" diyerek sözlerini noktaladı.