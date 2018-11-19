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Kahramanlardan Ertürk’e ziyaret

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Kahramanlardan Ertürk’e ziyaret
Şehıt Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Şehit yakınları ve gaziler, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Ertürk'e teşekkür etti. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ertürk, Federasyon Başkanı Levent Yücel ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Ertürk, yakından ilgilendiği şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Federasyon Başkanı Yücel, 15 Temmuz gecesinden bu yana sürekli yanlarında olan ve kendilerine her zaman destek olan Başkanı Ertürk'e tüm gaziler ve şehit aileleri adına teşekkür ettiğini söyledi. Yücel, "Gaziler ve şehit yakınları olarak federasyonumuz çatısı altında bir araya gelerek büyük bir aile olduk. 15 Temmuz gecesi hainlere karşı nasıl dimdik durduysak bundan sonra da vatanımıza, devletimize ve milletimize yönelik tüm tehditlere karşı aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.
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Kahramanlardan Ertürk’e ziyaret
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